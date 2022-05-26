OPPO Pad Air体验：颜值与实力并存的办公利器

作者：云隐

【天极网平板频道】在安卓阵营，平板电脑的存在感显然是较低的，一度被iPad占据了大部分的市场份额。随着软硬件的协调发展，近几年的手机厂商纷纷下海研发平板，也推出了不少可观的产品，夺回了部分市场。继OPPO Pad之后，OPPO又为广大消费者带来了一款全新的平板电脑：OPPO Pad Air，它又会带来什么样的体验，我们简单来看看。

外观：拼接美学 护眼大屏

OPPO Pad Air提供了两款配色“星银”与“雾灰”，在我手中的这款正是更为吸睛的“星银”配色。后盖大面积采用银色二次喷砂工艺，将直径仅为0.15mm 的砂粒镶嵌于背板上，不仅赋予其金属的质感，也带来了更加丰富的视觉层次，比同类背板更耐看。

而后盖最大的特色当属小面积渐变色横条，通过5层镀膜的流光晶钻工艺和业内首发的3D纹理工艺相结合，在光的映衬下，呈现出落日沙丘般的绵延视觉，犹如落日时分的温暖余晖，倾泻在无垠的沙丘上。这种金属拼接纹理设计，将金属机身与闪光砂巧妙拼接，于背板上呈现双重视觉效果，延续了上一款OPPO平板的设计风格。

正面则是一块10.36英寸的LCD屏，分辨率为2000x1200，8mm超窄边框塑造了83.5%的屏占比，平板电脑的大屏优势一览无遗。这块屏幕还支持十亿色显示，在色彩还原方面更加真实、细腻，日常观看视频的视效体验自然不会差。

值得一提的是，OPPO Pad Air的屏幕拥有2048级智能背光调节，并且通过了德国莱茵 TüV 低蓝光护眼认证与国家眼科工程中心五分评测。双重认证2K护眼屏，即使是在昏暗的夜间使用，也能更柔和、不刺眼，缓解用户的眼部疲劳。在如此配置下，OPPO Pad Air的机身厚度仅为6.94mm，整重440g，在视觉和触觉上都带来了一种灵动轻薄的感觉。

性能及续航：强悍性能 办公利器

在核心处理器上，OPPO Pad Air配备的是八核心架构的处理器，配合AI自流畅2.1系统，即使是多任务处理也能操作自如，足以应付日常的观看视频、刷微博等娱乐软件的运行，并且也能支持大部分休闲游戏以及轻办公需求。同时，OPPO Pad Air拥有四扬声器对称立体声，内置杜比全景声技术Dolby Atmos，塑造了全方位的声音体验。

如今的大部分平板电脑，本身就是一个生产工具，能够应付大部分场景的办公，当然也仅仅是轻办公状态，这一点OPPO Pad Air也不例外。提及办公，自然少不了平板电脑的两大配件：手写笔与智能键盘，本次的OPPO Pad Air配备的是超低延迟智能手写笔以及智能蓝牙键盘。

超低延迟智能手写笔，采用单颗AAAA电池供电，根据官方的数据，一次更换可使用一年，续航1000个小时，待机状态可达10000个小时，续航显然是不用担心的。在功能上，手写笔具备4096级压感，配合5g出水压力、超低延迟，无论是写字还是绘画，其跟手性都相当好，真正做到了无感知手写体验。

笔者在使用的过程中，这款手写笔省去了配对的步骤，并且息屏状态下，笔尖轻点屏幕即可快速唤起便签，操作起来很方便，书写时的延迟性感知并不明显，完全能够支持用户日常的速写需求。另外，单击侧边按键，就可实现“橡皮”与“画笔”的一键切换，便捷性大大提升。

智能蓝牙键盘主要采用双面保护设计，通体是简洁的黑色，智能开合，通过磁吸能够将平板电脑平稳地立在桌面上，变成一款“笔记本”。配对方面，第一次配对时按任意按键，平板上即会出现弹窗，点击即可完成快速配对。为了用户的高效办公，键盘上还有专为平板定制的快捷组合键，支持十多个平板常用功能。

笔者在使用键盘进行操作时，文档打字与笔记本电脑并无太大差别，快捷键的调用也得心应手，用于处理文档完全不是问题。所以，在办公领域这块，OPPO Pad Air确实能够帮助用户处理大多数文件，加之其携带的便捷性，属实是轻办公的利器。

此外，OPPO Pad Air在如此轻薄的外观下，配备的却是7100mAh大电池，显然是令笔者比较意外的。而大电池的加持，OPPO Pad Air的续航能力是扛得住考验的。在正常WiFi环境下，使用哔哩哔哩观看1080P高清视频同时开启弹幕，可实现长达12小时的续航，而使用Zoom开启视频通话，更是可支持15小时的续航。所以，配合18W的快充，OPPO Pad Air无论是办公、娱乐还是学习，均能提供出色的续航体验，“全时段无忧续航”名副其实。

系统：设备互联 智慧交互

在系统方面，OPPO Pad Air内置最新的ColorOS for Pad，新增了超级录音与电子书墨水屏两项功能，能在录音时加入图片，并且能够一键导出为Word文档，会议记录更为高效便捷。而电子书墨水屏的增加，除了护眼外，更是带来了更加沉浸式的阅读体验。

万物互联的大趋势下，平板电脑也成了一块不可或缺的屏幕。OPPO Pad Air支持跨屏互联、文件拖拽、共享剪贴板等多项功能，大大提高了跨设备办公的效率。例如：OPPO Pad Air可以利用OAF协议快速发现与连接，将手机屏幕投屏至平板，支持反向控制、文本输入，直接编辑手机上的信息。

最后一点，OPPO Pad Air还支持双指分屏、平行视窗、智能侧边栏、四指浮窗多项智慧交互功能。例如：你可以一边看电子书，一边通过浏览器百度查询不懂的字词，同时可以调出一个小窗做笔记。可以说，OPPO Pad Air将书籍、笔、笔记等多个工具整合在了一起，用户仅需通过一块屏幕就可以完成全部的操作，学习效率或工作效率均是非常可观地增长。

小结

总体而言，OPPO Pad Air在外观设计上，采用金属拼接纹理设计，既赋予了其电子产品的属性，又增添了时尚文艺的特性，符合年轻人的喜好。而在功能上，无论是办公，还是学习或娱乐，OPPO Pad Air均一一兼顾到了，功能相当强大。笔者以为，这是一款颜值与实力并存的办公利器，不知你们怎么看待呢？