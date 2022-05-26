千元价位段王者！真我realme正式发布真我平板X

作者：惜

【天极网平板频道】2022年的时间犹如白驹过隙，转眼间就来到了年中电商大促。今日，真我realme以“王炸开场”为主题，举办“真我618盛典发布会”，带来“火影忍者疾风传”联名的真我GT Neo3火影限定版手机、以及首款平板“真我平板X”。

除了备受追捧的联名版手机外，真我平板X也是真粉关注的焦点。真我平板X搭载11英寸2K护眼屏，1200×2000的屏幕分辨率带来清晰、细腻的显示效果。这块屏幕已经获得德国莱茵低蓝光护眼认证，支持护眼模式、DC调光、暗色模式等护眼功能，用户就算长时间使用也能保证眼睛的舒适度。

真我平板X继承“科技潮牌”基因，外观设计再次惊艳众人。平板提供荧绿棋盘、星辰灰、海盐蓝三款配色，其中荧绿棋盘配色通过将飘动的赛车旗融入到后盖中，透镜纹理和撞色处理，让整个背面外观充满速度感和冲击力。厚度方面，真我平板拥有7.1mm的超薄机身，带来更舒适的手感，轻松实现单手掌握。

在7.1mm的超薄机身下，真我平板X还内置8340mAh大电池，同时提供33W智慧闪充技术，拥有强悍的续航实力。同时真我平板X还支持反向充电，随时随地即刻变成“充电宝”，为其他设备充电。硬件方面，真我平板X搭载6nm制程工艺的骁龙695芯片，提供4GB+64GB、6GB+128GB两个配置，同时还能通过TF卡实现最多512GB的扩展。

作为真我“1+5+T”生态战略的重要组成部分，真我平板X的发布意味着已经完善了真我在AloT生态布局。真我也将依托五大核心产品，为用户带来丰富、高可玩性的智能家居产品，满足用户对智慧生活的体验。

此外，真我同时发布与平板配套的真我磁吸触控笔和真我智能键盘，真我磁吸触控笔拥有4096级按压感，仅16.5g的超轻重量，拥有纸质般书写感。而真我智能键盘则采用更加牢固的卡扣式支撑， 1.3mm的大键程带来更舒适的打字体验，配合键盘上的多功能快捷键，有效提升工作、学习效率。

系统方面，真我平板X搭载最新的realme UI 3.0系统，并针对大屏进行全方位的优化。在AIoT场景中，真我平板X可以通过“跨屏互联”功能，实现与手机等设备的高效联动;用户通过“跨屏互联”，可以将手机上的图片或视频等文件拖拽到平板电脑中进行编辑，完成创作后也能快速的将文件拖回，免去繁琐的传输步骤。

其他硬件方面，真我平板X前置拥有105°超广角的800万高清摄像头，支持人像居中技术，能够智能追踪单人/多人的移动，保证人物始终处于画面中心;手机后置1300万像素、F/2.2光圈的超清主摄。超大音腔的四扬声器通过杜比全景声与Hi-Res Audio双认证，带来堪比环绕式音响的听音体验。

真我平板X的售价分别是1299元(4GB+64GB)、1599元(6GB+128GB)，参与预售的用户可享直降100元优惠，售价分别为1199元和1499元;同时还可获赠99元保护套和129元Type-C有线耳机。平板已于今日下午16点开启预售，5月31号晚上20点开售。