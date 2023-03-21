上手更轻盈、体验更轻快，OPPO Pad 2平板电脑综合体验

【天极网平板频道】随着移动芯片平台性能提升，平板电脑在满足用户影音娱乐之余，也能胜任不少轻办公的需求。我们也注意到有不少厂商也将平板重心放到在轻办公上，不但为它们的平板提供性能更强的旗舰移动平台，还专门去定制便携式键盘。不过在轻办公使用上，大多平板电脑仍存在不少问题，比如便携性，续航，网络链接，数据传输等等公认的痛点。

实际上，这个问题已经被很多厂商注意到，只是其解决方案相对繁琐，似乎是用另一套繁琐的操作办法，去解决之前的繁琐操作。所谓轻办公，需要给用户提供一个“简洁清爽”的使用过程，化繁为繁显然违背初衷。而3月21日刚发布的OPPO Pad 2就洞察到用户当下的痛点，新品各维度均围绕“轻”字来展开。天极网也在第一时间拿到工程样机，几天体验下来，发现它的确做到了机身轻盈、办公轻便、性能轻快的「轻体验」。那么OPPO Pad 2究竟是怎么做的，天极网为什么会给予这样的评论，下面一起来看看。

上手轻便，7:5屏幕比例「唤醒」阅览习惯

刚上手OPPO Pad 2，就有一种别于上一代的陌生感，圆角弧形中框设计与更方正的屏幕比例均预示着，它是为轻办公定制。OPPO Pad 2这一次在平板上首创7:5屏幕黄金比例，11.61英寸屏幕看起来相对方正，显示面积接近传统比例的12英寸。相比传统16：9、21：9比例的影音娱乐平板，7:5比例更接近常见纸质载体，全屏分屏和纸张与书本翻页有些相似，用它来阅览文字或者编辑文档，可以唤起我们潜意识里的阅览习惯。

整机的重量552克，约是两部折叠屏手机的重量，手持演示PPT或者随行记录负担不大，差旅携带则比笔记本要轻松很多。考虑到用户便携使用的场景，OPPO为它特别定制2.5D磨边CG玻璃，搭配圆角设计与弧形中框，无论是单手还是双手握持都不会硌手。而且它的机身厚度仅有6.54mm，和一本时尚杂志的厚度差不多，配合全金属一体化机身和磨砂工艺，手感细腻纤薄感明显。

OPPO Pad 2这块屏幕本身素质也不错，2.8k旗舰屏，PPI为296，10bit 10.7亿色彩，屏占比达到88.14%，500nit亮度，97.4%DCI-P3广色域，旗舰级144 H z高刷，并提供五档刷新率智能调节，各项参数均是当前11.61英寸平板的旗舰级水准。实际视觉观感比较细腻，在阅读时字体边缘锐利没有毛刺感。

值得一提的是，OPPO Pad 2左右对称分布四个超线性扬声器，每一个均搭配独立音频PA，⽀持Dolby Audio解码，支持杜比视界，带来更加震撼和沉浸的体验。另外，它还通过莱茵硬件低蓝光及国家眼科中心护眼双重认证，可过滤高能蓝光保护双眼。同时它还支持亮度自适应，以及针对环境的⾊温⾃适应技术。在ID设计上，OPPO Pad 2优先考虑的是，如何去减少减轻使用过程中的重量、手感、用眼等负担。

「轻体验」解决轻办公痛点

除了机身轻盈外，在差旅轻办公中，最令人恼火的就是网络连接和数据传输的问题。如果平板不支持蜂窝数据，那么就需要连接机场高铁wifi或者分享手机热点。而数据传输与同步则更麻烦，要么用数据线导入导出，要么蓝牙或者QQ微信传送。

针对这两大问题，OPPO Pad 2这一次带来更简便的方案。只要在设备登陆同一账号后，不需要在同一个局域网内，只要手机在附近，平板即可无感连接手机5G网络，完全共享手机通信功能。同样的，只要是手机平板同账号并授权后，靠近即可开启畅快互联。无需在同一局域网内，就可以实现内容同步、应用接力、跨屏镜像。比如在手机上复制了一段文字，直接可以在平板上粘贴。

内容同步演示GIF

我们还可以在平板上操作手机的跨屏协同操作，可浮窗可全屏。手机浮窗聊天，平板文件编写，文件随手一拖即可发送。随身工作台还可以实现多设备数据同步与管理，非常方便。

跨屏互联演示GIF

另外，OPPO折叠屏上非常好用的双指分屏、三指截图、四指捏合自由浮窗也都移植到OPPO Pad 2上，并且还兼容了ColorOS特色手势，操控效率向折叠屏手机靠近。

智能触控键盘也全新升级，一触即连即用，无需额外配对供电。并且它还附带了触控板，同样也支持手势，四指捏合可以浮窗，三指上滑就能返回桌面，三指左右滑动就可以切换任务应用等等，不用触摸屏幕就可以完成操控。OPPO Pencil延迟也压低至2ms，手感更真实更跟手。而且它还支持0-60度侧锋书写，倾斜笔峰即可调整线条效果，并且匹配OPPO自研的钢笔字迹优化能力，可以让我们像是用素描铅笔一样进行创作。

除此之外，OPPO Pad 2还是业内首个支持5G双卡通信共享的平板，主副卡都可接打电话、收发短信。OPPO Pad 2也是业界唯一支持双路通话的平板。不过笔者这次拿到的是其中的wifi版，这里就不展开讲了。

性能续航更加「轻快」

在性能方面，OPPO Pad 2首批搭载4nm制程工艺的天玑9000旗舰芯片。这颗芯片我们已经非常熟悉，它拥有3.05GHz主频的超大核，能在功耗控制与性能压榨之间能做到不错的均衡。另外，OPPO Pad 2在旗舰级移动芯片平台基础之上，还采用自研ColorOS超算平台精准热源识别控制技术，基于每个硬件，实现热源识别并精细化控制温度。

天极网实测，OPPO Pad 2安兔兔跑分99.6万，鲁大师系统体验226.4，旗舰级实力没有被阉割。游戏上手测试跑国民游戏《王者荣耀》：7:5的屏幕比例上下视野更宽，左右视野略有变窄，实测平均帧率为119.3fps，上下波动不超过1.2，波动幅度约为1%，全程游戏下来很稳定。4局游戏打完机身不烫手，仅机身左上角有轻微发热。

续航上，OPPO Pad 2搭配9510mAh大电池与67W超级闪充的续航组合，这在平板电脑领域不多见。而且OPPO还针对经典发热场景进行计算，自研ColorOS超算平台可计算各场景下芯片的最优能效比，更精准、更高效地减小发热场景功耗，降低高负载应用场景下CPU功耗，自动变频流畅省电。天极网实测：

//OPPO Pad 2续航实测 //

测试方法：OPPO Pad 2满电100%状态使用外屏进行各项目测试;

测试项目：刷视频、看电子书、听音频，玩《王者荣耀》各1小时，待机8

测试条件：连接wifi，关闭蓝牙，关闭GPS定位，设定50%音量与50%屏幕亮度，后台仅余测试项APP，标准模式，游戏《王者荣耀》设定高画质高帧率;

测试结果：OPPO Pad 2刷视频从满电降至89%，消耗了11%的电量，看电子书消耗7%，听音频消耗6%，玩《王者荣耀》消耗了14%左右的电量，待机8小时消耗约3%。总计消耗41%的电量，以此中度频率使用，完全可以满足差旅场景的轻办公以及日常娱乐需求。

充电测试方面，我们将OPPO Pad 2放电至关机进行充电测试，充电10分钟约充进23%的电量，可满足3小时左右轻办公处理，全部充满花费时间为64分钟左右。

整体来看，OPPO Pad 2凭借轻量化办公与旗舰级性能续航表现，能为我们用户带来更轻盈、更轻便、更轻快的办公体验。在轻办公平板领域，OPPO Pad 2的产品逻辑更加纯粹，它用整体思维针对性解决轻办公的用户痛点。相比于同类平板电脑竞品，OPPO Pad 2无疑更具竞争力。如果说第一代OPPO Pad 是拓宽了其品类，那么第二代OPPO Pad2则预示着其开始思考平板的发展方向，天极网也期待OPPO继续在「轻办公」带来更多好用、实用的产品与创意。目前OPPO Pad 2已正式发布并开启预售，起售价2999元起，感兴趣的朋友可前往官方线上线下平台进一步了解。