Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
Æ½°åµçÄÔÆµµÀ ±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ Ì¨Ê½»úÆµµÀ Ò»ÌåµçÄÔÆµµÀ ÉÌÓÃµçÄÔÆµµÀ ÓÎÏ·µçÄÔÆµµÀ ¹¤×÷Õ¾ÆµµÀ ³¬¼«±¾ÆµµÀ °²¼«ÍøÂÛÌ³ Ö±²¥Ì¨ ¾«Æ·×¨Ìâ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Æ½°å>ÎÊ´ð>ÏÌÓã·­Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%

ÏÌÓã·­Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%

Ìì¼«ÍøÆ½°åµçÄÔÆµµÀ 2017. 08. 03 ×÷Õß£º¸ßÖ¾Î° Ôð±à£º¸ßÖ¾Î°
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡ÔÚ½øÈë2015Äêºó´óÆÁÊÖ»ú¿ªÊ¼Á÷ÐÐ£¬Õâ¾ÍÈÃ¡°±»¿´ºÃ¡±µÄÆ½°å´¦¾³ÞÏÞÎ¡£²»½öÈç´Ë£¬ÖÇÄÜÊÖ»ú´Ó±ãÐ¯ÐÔµÈ¶à¸ö·½Ãæ¼·Ñ¹Æ½°åÊÐ³¡£¬¶ø±Ê¼Ç±¾µÄ¡°Ä§¹íÊÝÉí¼Æ»®¡±ÓÖÈÃÆ½°åÔÚÉÌÎñ¡¢½ÌÓýµÈÐÐÒµµÄÓ¦ÓÃ°¤ÁËµ±Í·Ò»°ô!

¡¡¡¡È»¶øÊÂÊµÖ¤Ã÷£¬ÃÎÏë×Ü»¹ÊÇÒªÓÐµÄ!ÔÚ¾­ÀúÁ¬ÐøÈýÄêÏÂ»¬ºó£¬±¾ÖÜÆ»¹û¹«²¼µÄµÚ¶þ×ÔÈ»¼¾¶È²Æ±¨ÏÔÊ¾ÆäÆ½°åµçÄÔÒµÎñ³öÏÖÁËÔö³¤!Ò»ÌõÏÌÓã£¬·­ÉíÁË!

ÏÌÓã·­Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%

¡¡¡¡¸ù¾ÝÍâÃ½±¨µÀ¶þ¼¾¶È£¬Æ»¹ûÆ½°åµçÄÔ(Ò²¾ÍÊÇiPad)ÏúÊÛÁË1142Íò²¿£¬×ÜÊÕÈëÎª49.7ÒÚÃÀÔª¡£ÔÚÏúÊÛÁ¿·½Ãæ£¬Í¬±ÈÔö³¤15%£¬ÕâÊÇiPadÔÚ2013ÄêÖ®ºóµÚÒ»´Î³öÏÖÍ¬±ÈÔö³¤¡£

¡¡¡¡¾Ý·ÖÎö£¬iPadÏúÁ¿¡°Í»È»¡±³öÏÖÔö³¤ÓëÆ»¹ûÔÚµÚ¶þ¼¾¶È·¢²¼ÐÂÆ·ÃÜ²»¿É·Ö¡£ÐÂ¿îiPadÔÚÉè¼Æ¡¢½ÌÓýÒÔ¼°ÓéÀÖÁìÓòÓÐ¸üÇ¿µÄÉúÃüÁ¦£¬Í¬Ê±»¹ÓÐ¼Û¸ñ¸üÎªÇ×ÃñµÄiPad£¬Õâ¶ÔÓÚºÜ¶àÓÃ»§¶øÑÔ¾ÍºÜÓÐÎüÒýÁ¦ÁË¡£

ÏÌÓã·­Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%
Í¼Æ¬À´×ÔÍøÂç

¡¡¡¡¾ø´ó¶àÊýÏû·ÑÕßÑ¡¹ºÆ½°åÊÇÎªÁËÂú×ãÓéÀÖ·½ÃæµÄÐèÇó£¬ÓÎÏ·ºÍÊÓÆµ¡£Ëæ×ÅÒÆ¶¯»¥ÁªÉîÈëÒÔ¼°ÍøÂçÌåÑéÉý¼¶£¬ÓÃ»§¹Û¿´Á÷Ã½ÌåµÄÊ±³¤ÎÈ²½Ôö³¤¡£ÔÚÕâÒ»µãÉÏ£¬Æ½°åµÄÌåÑéÒª±ÈÊÖ»úºÍPC¶¼¸ü¼Ó³öÉ«¡ª¡ª´óÆÁÄ»¡¢ºÃÒôÖÊÒÔ¼°³¤Ðøº½¡£¶ÔÓÚÖØ¶ÈÓéÀÖÓÃ»§£¬Æ½°å¿ÉÒÔ×÷Îª¡°Ö÷Á¦ÓéÀÖ»ú¡±ÓëÖÇÄÜÊÖ»úÐ­Í¬×÷Õ½¡£

¡¡¡¡¶ÔÓÚ½ÌÓý¡¢Éè¼Æ¡¢²ÍÒûµÈÐÐÒµ¿Í»§¶øÑÔ£¬iPadÍ¬ÑùÊÇÒ»¸öÀíÏëÖÕ¶Ë¡£ÔÚºÜ¶à²ÍÌüÎÒÃÇ¿ÉÒÔÍ¨¹ýiPadÍê³Éµãµ¥£¬¶øÔÚºÜ¶àÑ§Ð£ÖÐ£¬ÓÃiPad½ÌÑ§²¢²»Ææ¹Ö£¬ÉõÖÁºÜÊÜ»¶Ó­¡£Èç½ñ¶ùÍ¯¶ÔÓÚµç×Ó²úÆ·µÄ½ÓÊÜ³Ì¶ÈºÜ¸ß£¬½áºÏ×ÔÉíÐËÈ¤Í¨¹ý½ÌÊ¦¼°¸¸Ä¸µÄÒýµ¼£¬ÈÃËûÃÇ¸ü¼ÓºÏÀí½¡¿µµÄÊ¹ÓÃÆ½°åµÈÉè±¸£¬Òª±È¡°Ò»¹÷×Ó´òËÀ¡±ºÍ¡°·ÅÈÎ×ÔÁ÷¡±¿¿Æ×µÄ¶à¡£¶ÔÓÚÉè¼ÆÐÐÒµ¶øÑÔ£¬ÕâÒ²ÊÇÆ»¹ûÖØµãÕë¶ÔµÄÒ»Àà¿Í»§£¬¿ÉÒÔÓÃiPadÀ´Éè¼Æ¡¢ÍêÉÆ¡¢Õ¹Ê¾Ê¾Àý£¬½áºÏºó¶Ë¸÷Ïî·þÎñ±ãÓÚÍ³¼Æ¡¢¹ÜÀíºÍÕûÀí¡£

ÏÌÓã·­Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%

¡¡¡¡×ÜÌå¶øÑÔ£¬ÔÚÖÐÇá¶ÈÊ¹ÓÃ³¡¾°ÖÐ£¬Æ½°å»¹¾ß±¸×Ô¼ºµÄÓÅÊÆ¡£µ«Æ½°åÏëÒªÔÚÊÐ³¡ÖÐ»îÔ¾ÆðÀ´£¬¡°¹ãÈöÍø¡±µÄ²ßÂÔÏÔÈ»ÊÇ×ß²»Í¨µÄ£¬Ö»ÄÜÕë¶ÔÒ»Ð©Ï¸·ÖµÄÊÐ³¡½øÐÐÖð²½ÉøÍ¸¡£»¹ÊÇÒÔ½ÌÓýÎªÀý£¬±ÊÕß¾ÍÔø²»Ö¹Ò»´ÎÔÚApple Store¿´µ½Ìì²Å°ÉµÄ¹¤³ÌÊ¦ÓëÇ°À´²Î¹ÛµÄÐ¡ÅóÓÑÃÇ»¥¶¯£¬ÈÃËûÃÇ¸ü¼ÓÁË½âiPad£¬Ï²»¶iPad£¬Ê¹ÓÃiPad¡£Èç¹ûËµÆ»¹ûÕâÊÇÔÚÅàÑøÇ±ÔÚ¿Í»§»òÐíÒ²Ì«³¬Ç°ÁË£¬µ«ÕâÖÖ»¥¶¯È·È·ÊµÊµÄÜ¹»Ôö¼Ó¶ùÍ¯¶ÔÓÚiPadµÄºÃ¸Ð¶È£¬ÄÇÃ´Éú»îÖÐËûÃÇÊÇ²»ÊÇÒ²ÐèÒªÕâÑùµÄ²úÆ·ÄØ£¿Ëæ×ÅÄÚÈÝµÄÍêÉÆ£¬¡°ÔÆ¶ËÊÚ¿Î¡±µÈ·½Ê½»òÐí»á±»¸ü¶à¸¸Ä¸½ÓÊÜ£¬ÄÇÊ±ºò£¬iPad»òÕßËµÆ½°å£¬ÔÚÕâ¸öÏ¸·ÖÊÐ³¡¾Í´óÓÐ¿ÉÎªÁË¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬ÏñÕâÑùµÄÊÐ³¡£¬»¹ÓÐºÜ¶à!

¡¡¡¡Õâ´ÎÊÇiPadÏÌÓã·­Éí£¬»òÐíÊÇÒ»Ê±µÄ³É¹¦£¬µ«ÈÔ¾ÉÄÜËµÃ÷Æ½°åÕâ¸ö¡°ÞÏÞÎ¡±µÄÆ·Àà£¬²»ÊÇÃ»ÓÐÇ±Á¦¡£

£¨×÷Õß£º¸ßÖ¾Î°ÔðÈÎ±à¼­£º¸ßÖ¾Î°£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
Æ»¹û10.5Ó¢´çiPad Pro(256GB/WLAN)²úÆ·ÐÅÏ¢
10.5Ó¢´çiPad Pro(256GB/WLAN)
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • ²Ù×÷ÏµÍ³£ºiOS 10
  • ´¦ÀíÆ÷ÐÍºÅ£ºÆ»¹ûA10X Fusion
  • ´¦ÀíÆ÷ºËÐÄ£ºÁùºËÐÄ
  • ´æ´¢ÈÝÁ¿£º256GB
  • ÆÁÄ»³ß´ç£º10.5Ó¢´ç
  • ÆÁÄ»·Ö±æÂÊ£º2224¡Á1668
  • ÉãÏñÍ·£ºË«ÉãÏñÍ·£¨Ç°ÖÃ£º700ÍòÏñËØ£¬ºóÖÃ£º1200ÍòÏñËØ£©
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ
Ïà¹Ø±¨¼Û

Æ½°åµçÄÔ±¨¼Û

Æ·ÅÆ
Æ»¹û Î¢Èí ÈýÐÇ »ªÎª Ð¡Ã× Ì¨µç ¿á±ÈÄ§·½ °º´ï ÁªÏë eÈËe±¾ Æ·²¬ »ªË¶ ³ÛÎª ÆÕÄÍ¶û Colorfly Ô­µÀ ´÷¶û ºê³ž Åµ»ùÑÇ ÉñÖÛ
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
1-399 400-599 600-999 1000-1999 2000-2999 3000-4999 5000ÒÔÉÏ
²úÆ·¶¨Î»
ÓéÀÖÆ½°åµçÄÔ ÉÌÎñÆ½°åµçÄÔ ÊÖ»úÆ½°åµçÄÔ ±Ê¼Ç±¾Æ½°åµçÄÔ ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔ
ÆÁÄ»³ß´ç
10.1Ó¢´çÒÔÉÏ 10.1Ó¢´ç 8-9.7Ó¢´ç 7.9Ó¢´ç 7Ó¢´ç 7Ó¢´çÒÔÏÂ
²Ù×÷ÏµÍ³
Æ»¹û£¨iOS£© °²×¿£¨Android£© Î¢Èí£¨Windows£© Ë«ÏµÍ³
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
iPadÏúÁ¿Ôö³¤
ÏÌÓã·­Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%
KindleÖµ²»Öµ
Äã¾¿¾¹ÊÊºÏÂòÒ»±¾Êé»¹ÊÇÒ»¸öKindle?
ÊÖ»úÈí¼þ°ì¹«ÓÎÏ·
OPPOÔöËÙ×î¿ì
µ÷ÑÐÏÔÊ¾OPPO³ÉµÚ¶þ¼¾¶È·Ý¶îÔöËÙ×î¿ìÆ·ÅÆ
Ë«ÉãÐé»¯³öÆ¬
ÉãÓ°Ñ§Ôº:ÊÖ»úË«ÉãÐé»¯ÈçºÎ¸üºÃ³öÆ¬
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÈýÐÇ Galaxy Tab A 9.7£¤2199
  2. Î¢Èí Surface 3(2GB/64GB/WiFi)ÔÝÎÞ±¨¼Û
  3. ÁªÏë YOGA´Ì½ðÆ½°å(16GB/3G)ÔÝÎÞ±¨¼Û
  4. Ð¡Ã× Æ½°å(16GB)ÔÝÎÞ±¨¼Û
  5. ÈýÐÇ GALAXY Tab S 10.5(4G°æ/WiFi)£¤2499
  6. º£¶û W1048 PlusÔÝÎÞ±¨¼Û
  7. »ªË¶ »ªË¶ ÆæÒì¹ûME8150C£¤1299
  8. ºê³ž ºê³ž SW3-013-1896£¤1999
  9. Æ»¹û iPad Pro(32GB/WiFi°æ)£¤5488
  10. Ð¡Ã× Æ½°å3(64GB/7.9Ó¢´ç)£¤1499
½¹µãÈÈ´Ê
Ultrabook ipad mini2 Ð¡Ã×4 vivo S7 »ªÎªÈÙÒ«7 Ð¡Ã×Æ½°å2 ÈýÐÇgalaxys6 ivviÊÖ»ú vivox5max iphone6plus Æ»¹û±Ê¼Ç±¾ macbook air macbook pro qqÏÂÔØ Ó°ÒôÏÈ·æ 360°²È«ÎÀÊ¿ÏÂÔØ