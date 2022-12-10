双十二最高直降500元，华为平板该怎么选？总有一款能打动你！

【天极网平板频道】居家视频开会、孩子上网课、专业画图创作、控制智能家居……随着越来越多的场景需要用到平板电脑，也进一步推动了大家在这方面的购买需求。目前恰逢双十二年终优惠大促，不论你是在校学生，还是职场商务白领，亦或者专业内容创作者，无疑都是入手平板电脑的最佳时机。

从洛图科技数据统计显示，2022年前8个月内，华为在国内智能平板市场份额长期稳居前两名以内，是当之无愧的国产平板电脑老大，旗下包含高端旗舰MatePad Pro系列、品质首选MatePad系列、高性价比入门级MatePad SE、以及墨水平板MatePad Paper等众多丰富且强大的产品，涵盖1000元~4500以上各种主流价位，充分满足大家各类需求，非常值得选购拥有。

顶级移动生产力工具：华为MatePad Pro系列

对于有绘画、修图等经常进行专业内容创作的用户而言，他们对平板电脑的综合素质要求更严苛，以往除了苹果iPad Pro以外几乎没有更好的选择。而现在，华为MatePad Pro 11英寸和MatePad Pro 12.6英寸则看起来更出色。

华为MatePad Pro系列在屏幕显示方面达到全新高度，它搭载一块最大12.6英寸OLED大屏，屏占比高达90%，兼顾2.5K高分辨率和120Hz高刷新率，还拥有600nit峰值亮度、1440Hz高频PWM调光、以及全球首款获得德国莱茵全局护眼3.0认证等特性。此外，得益于华为业界首创「多屏同色」技术，在原先硬件级出厂校色的基础上，让相通画面或图片在不同设备屏幕上都能实现真实准确色彩还原，为绘画修图调色等专业内容创作分享提供巨大便利。

与此同时，华为MatePad Pro平板兼容HUAWEI M-Pencil二代手写笔，支持4096级压感、磁吸充电，搭配120Hz高刷屏幕带来流畅低时延书写体验。它不仅能够进行跨应用取色，并且还能在手机和平板的多屏协同下吸取手机屏幕上的颜色，色彩一触即取，无疑是绘画创作者必不可少的”神器“。单从这一点上看，华为MatePad Pro的体验就超越了苹果iPad Pro。

还不止如此，有了HarmonyOS 3系统加持，开启镜像模式下华为MatePad Pro系列直接化身为PC笔记本的“数位板”，搭配手写笔快速实现专业绘画创作;扩展模式下充当PC笔记本的另一个副屏，同时显示更多内容，方便用户高效分屏协作;共享模式下则可以实现跨设备生态互通，键盘、鼠标同时在平板和电脑上使用，一键拖拽文件资料等，达到内容无缝流转。

凭借以上全面出色的软硬件表现，华为MatePad Pro系列毫无疑问是最顶级的移动专业生产力工具，尤其是对于绘画设计用户，同样是在3500以上高端价位段内，它比iPad Pro的表现更强，更高效。

3K元高品质全能首选：华为MatePad系列

如果你对专业内容创作不是太过于苛刻，同时又想入手一款全面均衡的高品质平板产品，那么华为MatePad 11和MatePad 10.8也是不错的选择，更适合于学生党和都市白领们。

华为MatePad 系列的屏幕同样兼顾2.5K高分辨率和120Hz高刷新率，无论是系统动画显示还是搭配HUAWEI M-Pencil手写笔都能带来顺滑低时延体验。同时还通过德国莱茵TUV硬件级低蓝光和无频闪双认证，专业色彩显示不伤眼。另外均配备四声道大振幅扬声器，哈曼卡顿加持，支持WiFi6高速无线网络，看视频上网课完全不在话下。

有了HarmonyOS系统，华为MatePad系列也能充当PC电脑的数位板，或者切换为多屏协同与共享模式。而系统本身所内置的平行视界等功能支持全球超4000款应用，平板横屏状态下分屏显示，可以一边看剧一边聊天、一边上课一边记笔记、一边购物一边比价等;智慧分屏则可以最多让4个App同时显示，游戏聊天两不误，无论是学习还是办公都能大幅提高效率，达到事半功倍的效果。

千元级高性价比入门首选：华为MatePad SE和MatePad 10.4

华为MatePad SE 和华为MatePad 10.4主打千元入门级别，是满足家庭教育和日常娱乐的高性价比首选产品。如果你家里有小孩需要经常上网课，或者偶尔刷剧、控制智能家居的话，那么入手它们肯定不会后悔。

它们除了拥有Harmony OS系统所带来的一系列智慧功能特性以外，最特别的是带来了全新教育中心，可根据孩子不同学习阶段匹配丰富的教育资源，比如学龄期儿童的益智动画、儿歌童谣、中小学阶段的英汉语词典、美术音乐、以及AI课程表、错题本等。另外，内置宝宝乐园还支持内容访问限制、应用权限管理、时间管理、独立密码等，给孩子提供更好的保护。

高端用户的护眼阅读神器：华为MatePad Paper系列

作为华为首款鸿蒙墨水平板，华为MatePad Paper采用了全球首款通过德国莱茵TUV类纸显示认证的10.3英寸低蓝光电子墨水屏幕，支持智能刷新模式和华为自研图像增强算法，搭配华为M-Pencil第二代手写笔，实现无以伦比的书写阅读体验。

华为MatePad Paper重点围绕「阅读」和「笔记」两大方面，将功能发挥到了极致。阅读方面，它在实现高度还原类纸化观看体验的基础上，新增PDF智能排版和一键去除水印底纹，支持对比度精准条件和手动裁边，累计支持9种免费字体，华为阅读书架支持云端同步，快速整理等;笔记方面，支持全新图文混合编排、新增月计划、时间管理四象限、埃森哲笔记等多套笔记模板和底纹模板。凭借预装HarmonyOS系统，还可以实现跨设备文件管理;内置华为应用市场，支持安装WPS、知乎、百度文库等常见应用，打破信息孤岛。

新推出的华为MatePad Paper典藏版，在标准版基础上从外观设计到内在功能都实现了全面升华。机身采用高档皮具同款经典十字皮纹，搭配专属黑金皮纹礼盒套装，奢华精致;内置典雅端庄的水墨风壁纸，刻有“典藏版”专属印章;支持LTE功能，随时随地插卡即连网;随机附赠1年华为阅读会员权益和100小时免费语音转文字，还有一年华为碎屏服务宝和一年延长服务宝，让使用更无忧，体验再升级。

目前正值双十二年终大促，无疑是华为平板系列最佳购买时机。12月1日0:00起上华为商城，平板双12狂欢，限时至高直降500元，全场低至999起;12月8日-12日，天猫、京东等电商平台官方旗舰店享至高500元优惠，此外还有更多专属优惠好礼等着大家;12月15日，来京东“华为大牌秒杀日”平板至高可享500元优惠，更有一元尖货限量抽，机会多多，不容错过!