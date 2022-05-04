IDC：2022年第一季全球平板电脑出货量同比减少3.9%

作者：高志伟

【天极网平板频道】5月3日，调研机构IDC发布的数据显示2022年第一季度全球平板电脑出货量达到了3840万台，尽管高于疫情发生前水准，但较去年同期还是下滑了3.9%。IDC认为，平板电脑的增长放缓也表明市场正恢复到正常的发展趋势。

按品牌划分，排名前五依次为苹果、三星、亚马逊、联想和华为。

其中苹果以1210万台出货量占据31.5%的市场份额，遥遥领先排名第二的三星，但其出货量相比去年下滑了4.6%。排名前五品牌中仅有三星、亚马逊的出货量同比上涨，分别为3.5%、6.3%。

联想以300万台出货量排名第四，同比下滑25.9%;华为以220万台出货量排名第五，同比下滑17.2%。

此前两年由于远程办公、在线教育等需求的增长，平板市场迎来难得发展机遇。更加便携、易用，符合用户触控交互习惯的平板电脑成为工作、学习、娱乐场景下的宠儿，满足了用户快节奏、随时切换的使用需求。但随着远程办公等使用模式成为常态，面对区域重度、复杂的多任务场景，一些平板电脑的的表现就有些跟不上节奏了。

不过平板电脑也充分展现了自身优势，不仅拓展了应用场景，也吸引了更多品牌加入。如今平板电脑也有面向创作、生产力的“高端的产品”，同时也在探索游戏等细分领域。所以尽管整体出货量出现下滑，但仍有上涨机遇。

IDC移动和消费设备研究高级分析师Anuroopa Nataraj表示：“虽然由于成熟市场的需求降低，全球平板电脑市场呈下降趋势，但有趣的是看到几个新品牌进入新兴市场，特别是像realme、OPPO等智能手机供应商，虽然目前他们的数量还不足以撼动市场，但正是由于疫情以来新兴市场对平板电脑的高需求，导致这些厂商可以利用现有的通路优势建立一个生态系统，让消费者拥有同一品牌的多种产品，就像苹果一样。”