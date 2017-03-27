Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
Æ½°åµçÄÔÆµµÀ ±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ Ì¨Ê½»úÆµµÀ Ò»ÌåµçÄÔÆµµÀ ÉÌÓÃµçÄÔÆµµÀ ÓÎÏ·µçÄÔÆµµÀ ¹¤×÷Õ¾ÆµµÀ ³¬¼«±¾ÆµµÀ °²¼«ÍøÂÛÌ³ Ö±²¥Ì¨ ¾«Æ·×¨Ìâ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Æ½°å>ÐÂÎÅ>¿ÉÕÛµþ²»ÐÂÓ± Ë÷ÄáÒÑÍ¨¹ýTabletPÊµÏÖ

¿ÉÕÛµþ¸ÅÄîÔç¾Í´æÔÚ Ë÷ÄáÒÑÍ¨¹ýTabletPÊµÏÖ

YeskyÌì¼«ÐÂÎÅ 2017. 03. 27 ×÷Õß£ºCecilia Ôð±à£ºÖÜ»Ûæµ
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÆ½°åÆµµÀ¡¿ÔÚ½ñÄêµÄµÚÈý¼¾¶È£¬ÈýÐÇ½«·¢²¼Æä¡°ÉÝ³Þ¼¶±ð¡±µÄX¿ÉÕÛµþÔ­ÐÍÊÖ»ú£¬ÆäÊµÕâÒ»¸ÅÄî²¢²»ÐÂÐÍ£¬Ë÷ÄáÔÚ2012Äê±ãÍÆ³öÁËÒ»¿î¡°¿ÉÕÛµþ¡±Éè±¸Tablet P£¬¸Ã»ú²ÉÓÃÁË·­¸ÇÉè¼Æ£¬ÓÐÁ½¿é·Ö±æÂÊ´ï1024 x 480µÄ5.5…¼ÏÔÊ¾ÆÁ×é³É£¬ÕâÁ½¿éÏÔÊ¾ÆÁÄÜ¹»ÕûºÏÔÚÒ»Æð£¬ÐÎ³É¾ÞÆÁÊÖ»ú¡£

¡¡¡¡¶øÔÚÁ½¿éÏÔÊ¾ÆÁµ¥¶À¹¤×÷µÄÊ±ºò£¬ÓÃ»§»¹¿ÉÔÚ´ò¿ªÓÊÏäÓ¦ÓÃµÄÍ¬Ê±»¹ÄÜÔÚÁíÒ»¿éÏÔÊ¾ÆÁÉÏ½øÐÐÎÄ×Ö±à¼­;²»¹ý£¬ÔÚÓÃ»§½«Á½¿éÆÁÄ»ÕûºÏµ½Ò»ÆðÖ®ºó£¬ÎÊÌâ±ã³öÏÖÁË£¬Á½¿éÏÔÊ¾ÆÁÖ®ÖÐµÄ1/4…¼±ß¿ò²¢²»»áÒòÁ½¿éÏÔÊ¾ÆÁµÄ½áºÏ¶øÏûÊ§£¬ÕâÑùÒ»À´¾ÍºÁÎÞÊÓ¾õÃÀ¸Ð¿ÉÑÔÁË¡£

¿ÉÕÛµþ¸ÅÄîÔç¾Í´æÔÚ Ë÷ÄáÒÑÍ¨¹ýTabletPÊµÏÖ

¿ÉÕÛµþ¸ÅÄîÔç¾Í´æÔÚ Ë÷ÄáÒÑÍ¨¹ýTabletPÊµÏÖ

¡¡¡¡¸Ã»úÔ¤×°ÓÐ2011Äê2ÔÂ·ÝÁÁÏàµÄAndroid 3.2 Honeycomb ÏµÍ³£¬ÓÃ»§¿É½«ÆäÉý¼¶µ½Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿îÆ½°å²úÆ·ÒÑ¾­»ñµÃÁËË÷ÄáPlaystationÈÏÖ¤£¬ÓÃ»§¿ÉÔÚ¸ÃÆ½°åµçÄÔÉÏÌåÑéµ½PSÓÎÏ·¡£

¡¡¡¡Ë÷ÄáTablet P´îÔØÓÐ1GHzµÄNVIDIA Tegra 2Ë«ºË´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ1GB RAM+4GB ROMµÄ´¢´æ×éºÏ£¬Ö§³Ö32GB microSD¿¨ÍØÕ¹´¢´æ¿Õ¼ä£¬µç³ØÈÝÁ¿Ôò´ïµ½ÁË3080mAh£¬Ö÷ÉãÏñÍ·´ï500ÍòÏñËØ£¬Ç°ÖÃVGAÉãÏñÍ·¡£

¡¡¡¡(Via£ºphonearena.com)

É¨Ãè¶þÎ¬Âë¹Ø×¢Ìì¼«Íø¹«ÖÚÆ½Ì¨£¬µÚÒ»Ê±¼ä»ñÈ¡ÐÂÏÊIT×ÊÑ¶

£¨×÷Õß£ºCeciliaÔðÈÎ±à¼­£ºÖÜ»Ûæµ£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
Æ½°å±»ÀäÂä
ÎªÊ²Ã´Æ½°åµ½ÏÖÔÚ»¹ÊÇÕâÃ´²»ÕÐÈË´ý¼û?
ÐÂ¿îiPad
ÐÂ¿îiPadÔõÃ´Ñù?ºÍiPad Air2±ÈÄÄ¸öºÃ?
ÊÖ»úÈí¼þ°ì¹«ÓÎÏ·
ËÕÄþ418ÊÖ»ú
ÉÏ°ëÄêÈëÊÖ×î¼ÑÊ±»ú ËÕÄþ418ÈÈÃÅÊÖ»úÍÆ¼ö
÷È×åE2·¢²¼»á
÷È×åÑÝ³ª»áÇëÀ´ÁËÕÅ±Ì³¿ ÃÅÆ±ÒÑ¾­³¬¹ý800ÁË
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÈýÐÇGalaxy Tab A 9.7£¤2199
  2. Î¢ÈíSurface 3(2GB/64GB/WiFi)ÔÝÎÞ±¨¼Û
  3. ÁªÏëYOGA´Ì½ðÆ½°å(16GB/3G)ÔÝÎÞ±¨¼Û
  4. Ð¡Ã×Æ½°å(16GB)ÔÝÎÞ±¨¼Û
  5. ÈýÐÇGALAXY Tab S 10.5(4G°æ/WiFi)£¤2499
  6. º£¶ûW1048 PlusÔÝÎÞ±¨¼Û
  7. »ªË¶»ªË¶ ÆæÒì¹ûME8150C£¤1299
  8. ºê³žºê³ž SW3-013-1896£¤1999
  9. Æ»¹ûiPad mini 4(16GB/WiFi°æ)£¤2600
  10. Æ»¹ûiPad Air 2(16GB/WiFi°æ)£¤2588
½¹µãÈÈ´Ê
Ultrabook ipad mini2 Ð¡Ã×4 vivo S7 »ªÎªÈÙÒ«7 Ð¡Ã×Æ½°å2 ÈýÐÇgalaxys6 ivviÊÖ»ú vivox5max iphone6plus Æ»¹û±Ê¼Ç±¾ macbook air macbook pro qqÏÂÔØ Ó°ÒôÏÈ·æ 360°²È«ÎÀÊ¿ÏÂÔØ