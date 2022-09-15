生产力最强的鸿蒙设备，华为MatePad Pro黑科技PC应用引擎开启公测

作者：知寒

【天极网平板频道】随着混合办公、移动办公等多场景需求增加，以往被忽略掉的平板专业生产力属性也重获广大用户们的喜爱。在今年9月6日的华为Mate50系列及全场景秋季发布会上，除了新Mate旗舰手机以外，华为全新一代旗舰平板MatePad Pro 12.6英寸也一同亮相，再度将华为精湛的工业设计、出色的全方位硬件素质、以及业界标杆的HarmonyOS 3智慧生态带给大家，刷新平板全场景体验新高度。

顶级屏幕加持下的旗舰硬件表现

屏幕毫无疑问是平板产品的核心部分之一，它占据整个机身正面，既承担了所有内容与功能的显示，也是用户与平板间的主要操作交互区域。最新发布的华为MatePad Pro采用了一块12.6英寸OLED大屏，屏占比高达90%，分辨率2560x1600，支持120Hz高刷新率，还具备600尼特峰值亮度、1440Hz高频PWM调光、全球首款获得德国莱茵全局护眼3.0认证等丰富特性。

另外，得益于华为业界首创「多屏同色」技术，在原先硬件级出厂校色的基础上更进一步，使得同样画面或图片在不同设备的屏幕上都能实现真实准确地色彩还原，为修图调色等专业生产内容创作和分享极大地减少了阻碍。

华为MatePad Pro 12.6英寸平板兼容HUAWEI M-Pencil手写笔，能够带来更好的类纸化书写体验。并且在HarmonyOS 3系统的加持下，在镜像模式下它可以化身为PC电脑的“数位板”，方便绘画等内容创作;在扩展模式下能够充当笔记本和PC的另一个副屏来使用，同时显示更多内容，高效分屏协作;而在共享模式下可以实现跨设备生态互通，键盘、鼠标同时在平板和电脑上使用，一键拖拽文件资料等，内容无缝流转。

其余硬件配置方面，MatePad Pro 12.6英寸还配备定制8扬声器，HUAWEI SOUND专属调音、多麦克风降噪拾音，支持360°多人声追踪和影随人动等功能，带来专业级会议录制，内置10050mAh大电池容量，支持40W超级快充+27W无线快充+10W无线反向充电等，硬件素质顶级全面，无短板可言。

全新HarmonyOS 3带来非凡移动体验

一直以来，华为都致力于为用户打造跨设备与跨系统间的万物互联生态体验。华为MatePad Pro系列搭载的是全新的HarmonyOS 3系统，其带来的三大硬核“黑科技”将高效生产力属性彻底拉满，让平板既能是手机，也可以是电脑。

首先，内置华为PC应用引擎。以大家日常最常用的WPS为例，华为MatePad Pro可以提供原生桌面级WPS应用体验，拥有PC上完整界面布局、相同操作交互、以及支持键盘和鼠标等外设配件等。相当于将桌面级专业内容生产软件随身携带，随时随地都能开启高效办公模式。

日前，华为PC应用引擎也将于2022年9月15日21：00正式开启公测，用户可在「我的华为APP」―「首页」―「服务」―「快捷服务」―「升级尝鲜」中进行软件更新。华为MatePad Pro 12.6英寸将在9月21日开售前上线并OTA升级支持，MatePad Pro 11英寸则会在10月15日前上线并支持，具体时间以官方发布为准。

其次，远程PC功能也让移动办公变得更加简单高效。很多时候我们会忘记将电脑中资料拷贝转移到移动设备当中，而华为MatePad Pro系列则可以直接远程打开已绑定好的PC电脑，并浏览电脑中的文件资料。甚至我们还能在外出或游玩途中，远程启动电脑端的图片编辑等软件，一边享受到自由无约束的旅行，一边又能满足任何工作和灵感内容创作。

最后，华为MatePad Pro系列上的「多设备通信共享」极大解决了平板通信焦虑。对比传统步骤繁琐且后台常驻耗电的热点分享方式，该功能在无需开热点的前提下直接将手机蜂窝数据能力共享给平板，带来省电、稳定、高速上网效果。同时，平板还可拨打或接听电话，也能自动同步获取并填充手机短信验证码，把手机放心扔在一旁，全程使用平板应付工作和通知来电，实现沉浸式高效率工作。

想要在用户体验层面做到极致和最强，毫无疑问硬件和软件都要两手抓。作为最新一代旗舰平板，华为MatePad Pro11英寸和12.6英寸拥有超轻薄机身尺寸、顶级的大屏显示、以及全方位外围硬件配置，搭配上业界遥遥领先的HarmonyOS 3操作系统，和此次首创的深度还原PC应用体验等特性，将平板的性能和专业生产力展现的淋漓尽致，绝对是你近期最值得入手的旗舰首选产品。