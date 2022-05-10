看似“蓝海”但却“杀机四伏”，众厂商为何扎堆做平板？

作者：大飞哥

【天极网平板频道】2022年即将过半，整个消费电子市场让我印象最深的不是折叠屏的百花齐放，而是平板电脑的绝地反击。

虽然苹果只是在春季常规更新了iPad Air，但我们看到OPPO、vivo先后推出了自家的平板电脑，加上华为、联想等处于一直在维持平板电脑系列更新的厂商，市场似乎一下变得热闹了起来。

而根据最新消息，realme也即将推出旗下首款平板电脑。按照这样的节奏，iQOO、一加等子品牌是否也将要参与这场“平板大战”呢？

一时间，所有玩家再次挤入这一看似“蓝海”但却“杀机四伏”的赛道，究竟是为何？

增长匮乏的智能手机们

无论是iOS还是Android，进入2022年，“卷”成了智能手机玩家们的集体代名词。

高刷新率、屏下前置镜头、影像力再升级、品牌IP联名等等名词成了过去三年手机行业绕不开的升级点。一年十多场演唱会的手机发布会一去不再，但套娃、套娃再套娃的模式让用户对换机失去了期待。

就在最近，根据市场研究机构IDC发布的最新数据报告显示，2022年第一季度，中国智能手机市场出货量约为7420万台，同比下降14.1%。

IDC表示，持续的疫情反弹对消费者预算的影响，以及新产品升级幅度小等因素，导致了市场需求持续低迷，而更加不明朗的海外市场前景，令众多手机厂商开始采取更加稳健保守的运营策略，全年市场将迎来巨大挑战。若没有额外正向刺激因素的出现，2022年中国智能手机市场容量或将跌破3亿台大关。

一句话总结，现在大家不愿意换手机了。

作为可能是介于手机和电脑之间的设备，带大屏、支持手写笔、孩子可网课、老婆能追剧的平板再次在疫情爆发后收获了诸多厂商的再次关注。

要知道，作为极度烧钱的硬件产业，之前只有苹果和三星一直维持着旗下平板的更新快节奏。Google、华为、联想都曾先后在早期涉足过平板电脑，但有的中途退场，有的选择半路杀回。

谁都清楚平板生意不好做，但如今的难题是，手机赛道更不容易。

结合上文提到的IDC数据你会发现一件巧合，即2021年第一季度中国智能手机销量前五都先后加入了平板争夺战。

生态还是生意？

小孩子才做选择题，成年人全部都要。对平板电脑这一品类来说，生态和生意谁先来不重要，关键是一个都不能落下。

作为国内较早的先行者，华为和联想是涉及平板的厂商中产品热度较高的。前者借助鸿蒙OS，盘活了旗下的多款平板产品线。后者搬来拯救者系列，将平板的堆料几乎做到了极致。两者最大的优势便是区别于iPad，借助本地化完成了基础生态的搭建。

截至目前，Android平板依旧存在软件适配难且慢的顽症，但好消息是，作为拥有鸿蒙互联以及准备专注打造平板游戏体验的两家巨头企业来说，在早已搭建好的主体生态下加入平板电脑这一品类显得更游刃有余。

从数据来看，华为选择多点开花，旗下有着MatePad、MatePad Pro、MatePad SE、MatePad Paper 、MateBook E以及M5、M6多款平板系列或单品。而在发售不到三个月的时间内，联想在京东自运营旗舰店的拯救者Y700收获了超过2万+的评价。

生意成了，但生态还是得等。

它到底能替代谁？

Google的第一款平板产品于2011年推出，当时获得了短时间流行，Nexus平板系列一直延续到2014年，随后被Pixel系列所取代。不过，Pixel系列平板明显在iPad和Surface之间摇摆不定，并最终在2018年确定走上了ChromeBook的发展方向。第二年，Google宣布停止平板产品线。

也就是说，作为OS的代言人，Google说：“哥儿几个吃好喝好，我先撤了。”

时间来到2019，这是平板电脑的渡劫之年。甚至连华为消费者业务CEO余承东都曾表示，华为的平板产品线差点在这一年消失。

生态是Android平板的命门，Google刚推出平板时非常流行，许多App做了适配，不过当时促进Android平板增长的主要是消费端的内容消费需求，适配的App绝大多数是视频内容类的。

沉寂两年后，Android平板“龙抬头”。

2021年独立后的荣耀也快速发布荣耀平板V7，2022年OPPO Pad正式面市，三星Table S8系列大卖，四月vivo推出旗下首款Pad“参赛”，谷歌也推送了Android 12L平板专属系统。加上华为MatePad系列甚至是苹果iPad系列，各家新品都不约而同地开始强调“生产力”的概念。

但现实无比残酷。

介于手机轻办公和专业工具电脑之间的平板，还是没找到更精准的定位。

实际上，我作为iPad Pro和iPad mini的重度用户，在使用这两款产品时，后者几乎被电子书和流媒体完全占据，前者整套超过万元的售价的确跟“生产力”沾上点边了，但无非用Notability做笔记、用MindNode做视频脚本的思维导图、用Notion完成我的个人规划同步。

也就是说，对我而言，iPad Pro作为目前可能是市面上最强的平板电脑，它在“生产力”上对我的帮助仅限于个人成长、知识汇总等方面，压根儿跟“生产”谈不上一丝关系。

让我欣喜的是，无论是苹果还是华为，依托旗下的多条产品线，平板可以实现与其他设备的联动。但说白了，这些屏幕较大的设备放在桌上，大多数时间可能是一个音乐控制器、时间显示或是预览一个PDF文件的存在。

目前它替代不了任何设备，但却很容易被大屏手机和轻薄笔记本取代。

未来我们真的需要它吗？

说实话，我很看好平板电脑未来的走向。

它一定是一款以单独系统优先，硬件做辅助的多元化设备。

首先，它可以配合一部手机完成部分行业整日甚至整周的办公项目，不需要借助PC或Mac。其次平板的尺寸可能在未来还会变得更大，12.9英寸的iPad Pro也许在未来会取代11英寸成为“小尺寸”的iPad Pro，15英寸的iPad Pro将成为史上屏幕最大的平板设备。第三是开发者能从Pad OS中获得以往没有利润，才能让软件生态保持鲜活。

我清楚的知道这条路线可能需要三、五年甚至更长，历经多款价格高昂的设备甚至会继续出现玩家“中途跳车”的情况，但历史的延续便是一个品类推翻另一个品类，平板电脑是目前唯二可以颠覆手机+电脑的设备。

虽然我看好平板的前景，但数据依旧在下滑。

就在最近，根据数据调研机构Canalys公布的2022年第一季度全球平板电脑出货量数据显示，平板电脑出货量相比去年同期下降3%，总量达3860万台，前五名分别是苹果、三星、亚马逊、联想和华为。

尽管有所下降，但与疫情爆发前相比，平板电脑的发展势头仍然强劲。

下一个十年到底谁才是中心的问题很难回答，但众多品牌开始涉足平板电脑的今天，新的赛道战役至少可以打响了。