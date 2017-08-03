ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡ÄãÊÇ·ñÖªµÀÎ¢ÈíÕýÔÚÎªiPadÑÐ·¢Touch Cover±£»¤¿ÇÂð£¿Î¢ÈíµÄ¹Ù·½ÎÄ¼þÖÐ½üÈÕÌáµ½ÁËÒ»¿îÃûÎªiPad Touch Cover µÄ²úÆ·¡£
¡¡¡¡ÓÐÍøÓÑÔÚÎ¢ÈíµÄÒ»·Ýï®µç³ØÎÄ¼þµÄÏÂÔØÒ³ÃæÖÐ·¢ÏÖÁËÕâ¿î¡°iPad Touch Cover¡±£¬¸Ã²úÆ·ÐÍºÅÎª1719£¬Î¢ÈíÔçÔÚ½ñÄê4ÔÂ·Ý±ã¹«²¼¸ÃÎÄ¼þ¡£
Î¢Èí»òÎªÆ»¹ûiPadÍÆ³öTouch Cover¼üÅÌ¸Ç
¡¡¡¡¼øÓÚÕâ·ÝÎÄ¼þÒÑ¾·¢²¼ÒÑ¾Ã£¬ÎÒÃÇÒ²²»Çå³þÎ¢Èí¼Æ»®ÔÚºÎÊ±ÍÆ³öÕâ¿î×¨ÎªiPadÉè¼ÆµÄTouch Cover¡£Ä¿Ç°ÓÐ¹ØÕâÒ»Åä¼þµÄÐÅÏ¢²¢²»Ì«¶à£¬¸Ã²úÆ·ÅäÖÃÓÐµç³Ø£¬¿ÉÒ²¾ÍÊÇËµ¸Ã±£»¤¿Ç¿ÉÍ¨¹ýÀ¶ÑÀÎÞÏßÄ£Ê½Á¬½Ó¡£
¡¡¡¡¶Ô´Ë£¬Î¢Èí²¢Î´¶Ô´Ë×ö³öÈÎºÎ»ØÓ¦£¬ÎÒÃÇÒ²²¢²»ÖªµÀ¸ÃÅä¼þ½«ÓÚºÎÊ±ÁÁÏàÒÔ¼°Æä¾ßÌå¼Û¸ñ¡£
¡¡¡¡(Via£ºubergizmo.com)
- ÐÂ¿îiPad Pro·äÎÑ°æ¹úÐÐ¿ªÂô 6288ÔªÆð
- ¾ªÑÞË«Ãæ²£Á§ ÁªÏë·¢²¼TAB4 PlusÆ½°åµçÄÔ
- Äã¾¿¾¹ÊÊºÏÂòÒ»±¾Êé»¹ÊÇÒ»¸öKindle?
- ÏúÁ¿²»´í!Î¢ÈíSurfacePro(2017)·Ý¶î´ï2.4%
- Æ»¹ûiPad Air2 16GB·ÐÂ°æ¿ªÂô 2368Ôª
- ÊÜiPad Pro²ÏÊ³ Î¢ÈíSurfaceÉè±¸¶©µ¥Á¿¼õÉÙ
- iPad mini4 128G WLAN·ÐÂ°æ¿ªÂô ±ãÒË500Ôª
- Æ»¹ûÏëÈÃÒ½ÔºÃ¿¸ö²¡ÈË¶¼ÄÜÓÃiPad¾ÍÒ½
- Intel AtomÆ½°å±¯¾ç ÎÞ·¨ÉýWin10´´ÒâÕß¸üÐÂ
- Surface Pro»ñ¹Ì¼þ¸üÐÂ ÐÞ¸´Ëæ»úÐÝÃßÎÊÌâ
- HMD¸ß¹ÜÈ·ÈÏ½ñÄê²»»áÍÆ³öÅµ»ùÑÇÆ½°åµçÄÔ
- Î¢Èí»òÎªÆ»¹ûiPadÍÆ³öTouch Cover¼üÅÌ¸Ç
- ÏÌÓã·Éí? iPadÏúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤15%
- ³É¹¦ÄæÏ®!iPadÏúÁ¿2013ÄêÀ´³öÏÖÊ×´ÎÔö³¤