Î¢Èí¿ÉÕÛµþSurfaceÆØ¹â£º´úºÅÏÉÅ®×ù£¬¿É½øÐÐÈýÏòÊÓÆµÍ¨»°

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÆ½°åÆµµÀ¡¿¸ù¾Ý´ËÇ°±¬ÁÏ£¬Î¢ÈíÕýÔÚ¿ª·¢´úºÅÎªAndromeda(ÏÉÅ®×ù)µÄSurface¿ÉÕÛµþÒÆ¶¯Éè±¸£¬Î¢ÈíÒÑÉêÇë¶àÏî×¨Àû£¬ÒÔÈ·±£Õâ¿îË«ÆÁÉè±¸µÄÉè¼ÆÓµÓÐ×¨ÀûÐÔ¡£ÏÖÔÚÍâÃ½·¢ÏÖ£¬7ÔÂ·Ý³õÍ¨¹ýµÄÒ»ÏîÐÂ×¨Àû±íÃ÷£¬Î¢Èí¿ÉÄÜÕýÔÚ¿ª·¢Ò»¿î×¨×¢ÓÚÊÓÆµÍ¨»°µÄ¶àÆÁÒÆ¶¯¼ÆËãÉè±¸(ÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔ»ò±Ê¼Ç±¾µçÄÔ)¡£
¡¡¡¡ÔÚ2017Äê6ÔÂ30ÈÕÎ¢ÈíÌá½»ÁËÒ»·ÝÌâÎª¡°½ÂÁ´Ê½¶àÆÁÉè±¸ÉÏµÄÈýÏòÊÓÆµÍ¨»°¡±µÄ×¨Àû£¬ÃÀ¹ú×¨ÀûÉÌ±ê¾ÖÓÚ2018Äê7ÔÂ3ÈÕÍ¨¹ýÉóºËÁË¸Ã×¨Àû¡£¸Ã×¨Àû¿ÉÄÜÓëÒÆ¶¯Éè±¸(ÖÇÄÜÊÖ»ú)ÎÞ¹Ø£¬µ«¼´Ê¹ËüÊÇ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬Õâ¸ö¸ÅÄîÒ²ÊÇ·Ç³£ÓÐÈ¤ºÍ´´ÐÂµÄ¡£
¡¡¡¡»ñµÃ¸Ã×¨ÀûµÄÒÆ¶¯¼ÆËãÉè±¸Åä±¸ÁË´¦ÀíÆ÷¡¢¼ÓËÙ¶È¼ÆºÍÁ½¸öÏÔÊ¾ÆÁ¡£ÓÐÈ¤µÄÊÇ£¬Á½¸öÏÔÊ¾ÆÁÉÏ¶¼ÅäÓÐÏà»ú¡£Èç´ËÅäÖÃºó£¬¸ÃÉè±¸½«¡°Ê¹µÚÒ»ºÍµÚ¶þÏÔÊ¾Éè±¸¸÷×ÔÍ¬Ê±ÏÔÊ¾ÓÉµÚ¶þÏà»ú²¶»ñµÄÍ¼ÏñÊý¾Ý£¬ÒÔ¼°´ÓÔ¶³Ì¼ÆËã»úÉè±¸½ÓÊÕµÄÍ¼ÏñÊý¾Ý¡±¡£
¡¡¡¡¡°ÓÃ»§ÔÚ¸÷¸öÎ»ÖÃÓë¶àÆÁÄ»ÒÆ¶¯Éè±¸½øÐÐ½»»¥£¬°üÀ¨´¹Ö±ÎÕ×¡Éè±¸¡¢½«Ö÷ÆÁÄ»³¯ÏòÓÃ»§ÎÕ×¡Éè±¸¡¢ÎÕ×¡ÆÁÄ»¡¢Ê¹µÚ¶þ¸öÆÁÄ»ÃæÏòÓÃ»§£¬ÒÔ¼°ÆäËûÎ»ÖÃºÍ·½ÏòÕ¹Ê¾¡£»ù±¾ÉÏÀ´Ëµ£¬µ±ÏàÍ¬ÎïÀí¿Õ¼äÖÐµÄÓÃ»§±Ë´Ë²»½Ó½üÊ±£¬ÓÈÆäÊÇµ±´æÔÚÈý¸ö»ò¸ü¶à¸ö²ÎÓëÕßÊ±£¬¿ÉÄÜÄÑÒÔ³ÉÎªÊÓÆµºô½ÐµÄÒ»²¿·Ö¡£ËûÃÇ¿ÉÄÜ»áºöÊÓ±Ë´Ë»òÔ¶³Ì´«µÝÓÃ»§£¬²¢ÇÒ¿ÉÄÜºÜÄÑÅÐ¶ÏÓÃ»§ÊÇ·ñÔÚËüÃÇµÄÂ¼ÖÆÉãÏñ»ú·Ö²¼µÄ¿ò¼ÜÄÚ¡£¡±Î¢ÈíÊ×ÏÈ½âÊÍÁË×¨ÀûÉêÇëµÄ±³¾°ÄÚÈÝ¡£
- ÑÕÖµÄæÌì£¡iOS 12ÇÀÏÈ±¬ÁÏ£¬ÐÂiPad ProÈ·¶¨½«Ö§³ÖFace ID¹¦ÄÜ
- Î¢ÈíÍÆÁ®¼ÛSurfaceÆ½°å£ºWin10¡¢399ÃÀÔªÆð£¬Ñ¡Ëü»¹ÊÇÆ»¹ûiPad£¿
- ±©Â¶ÁË£¿Æ»¹ûÐÂ¿îiPad½«Ö§³ÖFace ID
- 2018 iPad ProÆØ¹â£ºÆÁÄ»¸ü´ó£¬»¹ÓÐ11Ó¢´ç»úÐÍ£¡¸üÔ½ÏñiPhone XÁË
- 2988ÔªÆð£¡Î¢ÈíSurface Go¹úÐÐ°æ8ÔÂ8ÈÕÔ¤ÊÛ£¬Äã»á¿¼ÂÇÈëÊÖÂð£¿
- Ê·ÎÞÇ°Àý£¡ÐÂÒ»´úiPad ProÆÁÄ»ÔöÖÁ11Ó¢´ç£¬Ö§³ÖFace ID
- iPad ProäÖÈ¾Í¼ÆØ¹â£º±³²¿¿ª¿×ÒÉÎªSmart Connector