影音娱乐功能全封闭！教管壹作业平板即将上市

作者：惜

2022年新春伊始，新一轮的疫情再次来袭，教育部也紧急于2月26日发布了中高风险地区的学校暂缓开学、中高风险地区的师生暂缓返校的通知，以确保孩子们的的防疫安全。为了不影响学生们的学习进度，不少地区已经开始了线上教学计划，在经历了2020、2021两年线上教学的摸索实践，2022年的线上教学不论是在教学形式上还是教学质量上都有了显著提升。

线上教学形式一直以来因为缺少老师现场的督促管理、没有好的学习氛围等而一直得不到家长们的深度认可;另一方面父母为双职工家庭的普遍现状也让家长们无法全程陪伴孩子进行网课学习，只能让孩子自主学习。缺失了老师和父母的引导和监督，学生们在手持电脑、手机、平板等工具进行独自网课学习时，网络世界上的各种诱惑，就难以让学生们专注于学习。

基于这种现状，我们了解到来自国内平板电脑品牌七彩虹COLORFLY的运营商深圳市七彩宏云智能设备有限公司于近期即将发布一款具备影音娱乐功能全封闭和带管控后台的教管壹作业平板。教管壹作业平板是针对学生个人的学习型工具类平板电脑，集影音娱乐功能全封闭和云端管控于一体的专属学习型平板电脑，可以由家长进行后台管控与管理，如网址黑白名单管理、应用安装及运行的黑白名单管理、上网时间及使用时长管理等等，并且还可对拷贝进平板的文本类娱乐文件、视频类娱乐文件、音频类娱乐文件和图片类娱乐文件进行封闭式管控。

编辑点评：对于需要上网课的学生用户来说，这种没有影音娱乐功能的平板除了学习毫无作用。不过，家长却能获得更放心让孩子上网课，没有影音娱乐功能，大幅降低孩子在上网课时分心的问题。