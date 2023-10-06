´¦ÀíÆ÷Éý¼¶ÎªÖ÷ iPadÏµÁÐÐÂÆ·»òÔÚ½ü¼¸¸öÔÂµÇ³¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆ½°åÆµµÀ¡¿ÉÏ¸öÔÂµÄÊ±ºò£¬Æ»¹ûÕÙ¿ªÁËÇï¼¾ÐÂÆ··¢²¼»á£¬´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄiPhone 15ÏµÁÐÐÂ»ú£¬²¢ÇÒ¸üÐÂÁËApple WatchÏµÁÐÊÖ±í£¬²»¹ýºÜ¶àÈËÆÚ´ýµÄiPadÏµÁÐÈ´ÒÀ¾ÉÃ»ÓÐÊ²Ã´ÏûÏ¢£¬×Ô´òÈ¥Äê10ÔÂ·ÝÍÆ³öM2µÄiPad ProºÍiPad 10Ö®ºó£¬Æ»¹ûÒÑ¾ºÜ³¤Ê±¼äÃ»ÓÐÔÙ·¢²¼ÈÎºÎÐÂµÄiPadµÄÁË¡£¶øÔÚ×î½ü£¬ÓÐÄÚ²¿ÏûÏ¢³Æ£¬Æ»¹û½«»áÔÚÎ´À´¼¸¸öÔÂÄÚÍÆ³ö¶à¿îiPadÏµÁÐÐÂÆ·¡£
·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZÔøÔÚ2022Äê12ÔÂ±íÊ¾£¬Æ»¹ûÕýÔÚÑÐ·¢È«ÐÂµÄiPad mini£¬Ô¤¼Æ»áÔÚ2023Äêµ×»ò2024Äê³õ·¢²¼£¬ÕâÒ»ÏûÏ¢µÃµ½ÁËÄÚ²¿ÈËÊ¿µÄ¿Ï¶¨£¬Æ»¹û¼Æ»®»áºÜ¿ìÍÆ³öÕâ¿î²úÆ·£¬µ«¾ßÌåÊ±¼äÉÐ²»Çå³þ¡£È«ÐÂµÄiPad miniÓ¦¸Ã»áÑØÓÃÉÏÒ»´úµÄÉè¼Æ£¬µ«»áÅä±¸¸ü¿ìµÄÐ¾Æ¬¡£Ç°´ú²úÆ·ÓÚ2021Äê9ÔÂÍÆ³ö£¬´îÔØµÄÊÇÓëiPhone 13ÏàÍ¬µÄA15·ÂÉúÐ¾Æ¬£¬ÐÂ¿îÓ¦¸Ã»áÉý¼¶ÎªA16·ÂÉúÐ¾Æ¬¡£
Æ»¹ûÄÚ²¿»¹ÔÚ²âÊÔ´úºÅÎªJ126bµÄÈëÃÅ¼¶iPad£¬Ó¦¸Ã¾ÍÊÇµÚ11´úiPad¡£È¥ÄêµÄÊ±ºòÆ»¹û·¢²¼ÁËµÚÊ®´úiPad£¬²ÉÓÃÁËÀàËÆÓÚiPad AirµÄÖ±½ÇÖÐ¿òÉè¼ÆºÍUSB-C½Ó¿Ú£¬´îÔØÁËA14·ÂÉúÐ¾Æ¬£¬¶øÐÂ¿î²úÆ·¶Ô±ÈËüÓ¦¸ÃÖ»ÓÐºËÐÄÅäÖÃÉÏµÄÉý¼¶¡£
Æ»¹ûÄÚ²¿Ò²ÔÚ²âÊÔ´úºÅÎªJ507ºÍJ508µÄÁ½¿îiPad Air¡£Ä¿Ç°Ö»ÓÐiPad ProÌá¹©11Ó¢´çºÍ12.9Ó¢´çÁ½ÖÖ³ß´çµÄ°æ±¾£¬¶øÆ»¹ûËÆºõÔÙ¿¼ÂÇÍÆ³ö¸ü´ó³ß´çµÄiPad Air¡£È«ÐÂµÄiPad ProÒ²¼´½«ÍÆ³ö£¬Ëü»á´îÔØM3Ð¾Æ¬£¬11Ó¢´ç´úºÅÎªJ717ºÍJ718£¬12.9Ó¢´çµÄ´úºÅÔòÎªJ720ºÍJ721¡£
³ýÁË¶à¿îÈ«ÐÂµÄiPadÍâ£¬Æ»¹û»¹ÔÚÎªiPad¿ª·¢È«ÐÂµÄÃî¿Ø¼üÅÌ£¬ÓÃÂÁºÏ½ð´úÌæËÜÁÏ£¬²¢Ìá¹©¸ü´óµÄ´¥¿Ø°å¡£Õâ¿îÐÂÃî¿Ø¼üÅÌµÄ´úºÅÎªR219£¬»áÅä±¸°üÀ¨¼ÓËÙ¼ÆÔÚÄÚµÄÐÂ´«¸ÐÆ÷£¬Ô¤¼Æ»áºÍÈ«ÐÂµÄiPad ProÒ»Í¬ÁÁÏà¡£
´ÓÄ¿Ç°µÄÆØ¹âÀ´¿´£¬¼¸¿î¼´½«·¢²¼µÄiPadÐÂÆ·¶¼Ö÷ÒªÒÔºËÐÄÅäÖÃÉý¼¶ÎªÖ÷£¬²»»áÓÐ·Ç³£´óµÄ±ä»¯£¬ÎÒ¸öÈË²Â²âÐÂÒ»´úµÄiPad ProºÍiPadÓ¦¸Ã»áÔÚ½ñÄê·¢²¼£¬¶øÆäËü²úÆ·Ôò¿ÉÄÜ»áÁôµ½Æ»¹ûÃ÷ÄêµÄ´º¼¾·¢²¼»áÉÏ½ÒÏþ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â