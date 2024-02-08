ÁªÏëTab PlusÆ½°åµçÄÔäÖÈ¾Í¼ÆØ¹â£ºÖØËÜYOGAÆ½°å¾µäÔªËØ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆ½°åÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬ÁªÏëTab PlusÆ½°åµçÄÔµÄ¸ßÇåäÖÈ¾Í¼±»ÆØ¹â£¬ÖØËÜÁËYogaÆ½°åÏµÁÐµÄ¾µäÔªËØ£¬Õ¹ÏÖ³öÁËÈ«ÐÂµÄÉè¼Æ·ç¸ñ¡£ÁªÏëTab Plus²ÉÓÃÁË±ßÔµÆ½Õû¡¢±ß½Çµ¹½ÇµÄÔìÐÍ£¬Ê¹µÃÆ½°åµçÄÔÔÚÎÕ³ÖÊ±¸ü¼ÓÊæÊÊ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬»úÉíÕýÃæµÄ¼«Õ±ß¿òÆÁÄ»Éè¼Æ£¬Ê¹µÃÕûÌåÊÓ¾õÐ§¹û¸ü¼Ó³öÉ«£¬Ç°ÖÃÉãÏñÍ·Î»ÓÚ¶¥²¿ÖÐ¼äÎ»ÖÃ£¬¼È·½±ãÊÓÆµÍ¨»°£¬ÓÖ²»Ó°ÏìÕûÌåÃÀ¹Û¡£
´Ó²àÃæ¿´µÄ»°£¬¿ÉÒÔ·¢ÏÖÐÂ¿îÁªÏëTab PlusµÄÏÂ°ë²¿·ÖÏà¶Ô¸üºñÒ»Ð©£¬ÕâÖ÷ÒªÊÇÎªÁËÈÝÄÉ¸ü´óµÄµç³ØÈÝÁ¿ºÍ¸üºÃµÄÉ¢ÈÈÏµÍ³¡£Æ½°åµÄµ×²¿²¢Ã»ÓÐ²ÉÓÃ´«Í³µÄÔ²ÖùÐÎÏÂ°ÍÉè¼Æ£¬¶øÊÇ²ÉÓÃÁË¸üÒ×ÓÚÎÕ³ÖµÄÆ½ÃæÐ§¹û£¬ÕâÎÞÒÉÌáÉýÁËÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÁªÏëTab Plus»¹ÖØËÜÁËYogaÆ½°åÏµÁÐµÄ¾µäÔªËØ¡£ÀýÈç£¬Ö§¼ÜÉè¼Æ¿ÉÒÔÊ¹µÃÆ½°åµçÄÔÔÚ²»Í¬½Ç¶ÈÏÂ¶¼ÄÜÎÈ¶¨·ÅÖÃ£¬Âú×ãÓÃ»§ÔÚ²»Í¬³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃÐèÇó;¸ßÆ·ÖÊµÄÑïÉùÆ÷ÔòÄÜÎªÓÃ»§´øÀ´Õðº³µÄÒôÐ§ÌåÑé;¶øºóÖÃÉãÏñÍ·Ò²¾¹ýÁËÈ«ÐÂÉý¼¶£¬Ö§³Ö¸ü¸ßÇå¡¢¸üÎÈ¶¨µÄÅÄÉã¹¦ÄÜ¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬»úÉí×ó²àÓÐ¸öUSB-C½Ó¿Ú£¬ÓÒ²àÓÐ¸ö¶ú»ú²å¿Ú£¬¶¥²¿ÓÐÒôÁ¿°´Å¥¡¢Á½¸öÂó¿Ë·çºÍÒ»¸öSIM/SD¿¨²å²Û£¬×óÓÒÁ½²à»¹Îª¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÑïÉùÆ÷Éè¼ÆÁË¾Þ´óµÄ¸ñÕ¤¡£¸ÃÆ½°åµçÄÔ»¹¿ÉÄÜ¸½´øÒ»¸öPicasso Pen´¥¿Ø±Ê£¬ÒÔ¼°Ò»¸öÌØ±ðµÄ±£»¤Ì×¡£
Ä¿Ç°¹ØÓÚÁªÏëTab PlusÆ½°åµçÄÔµÄ¾ßÌå¹æ¸ñ¡¢¹¦ÄÜºÍ·¢²¼ÈÕÆÚµÈÏêÏ¸ÐÅÏ¢ÉÐÎ´¹«²¼£¬Ô¤¼Æ»áÔÚ½ñÄêÏÂ°ëÄêµÇ³¡¡£²úÆ·µÄÉè¼ÆÈ·ÊµÂù¶ÀÌØµÄ£¬ÅäÉÏÊÖÐ´±Ê£¬¶ÔÓÚ´´ÒâÉè¼ÆÓÃ»§À´ËµÊÇÒ»¿îÖµµÃ¿¼ÂÇµÄ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â