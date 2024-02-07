2023ÄêÆ½°åµçÄÔ³ö»õÁ¿Í¬±ÈÏÂ½µ10% Æ»¹ûÒÀÈ»ÁìÅÜ£¬»ªÎªÔö³¤³¬30%
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆ½°åÆµµÀ¡¿¸ù¾ÝÊÐ³¡µ÷ÑÐ»ú¹¹Canalys×îÐÂ¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬2023ÄêÆ½°åµçÄÔÈ«Äê³ö»õÁ¿Îª1.353ÒÚÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µÁË10%£¬Á¬ÐøÈýÄêÏÂ»¬£¬²»¹ý³ö»õÁ¿ÈÔÈ»¸ßÓÚ2019ÄêµÄ³ö»õÁ¿¡£CanalysÑÐ¾¿ÈËÔ±±íÊ¾£¬ÖÐ¹úºÍÓ¡¶ÈÊÇÆ½°åµçÄÔ³ö»õµÄÖ÷Á¦ÊÐ³¡£¬ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏµÖÏûÁËÈ«ÇòÆäËûÊÐ³¡µÄÆ£Èí¡£
¾ßÌåµ½³§ÉÌÀ´¿´£¬Æ»¹ûÒÀÈ»ÒÔ40%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÁìÅÜ£¬²»¹ý³ö»õÁ¿ÏÂ½µµ½ÁËÔ¼5400ÍòÌ¨£¬¶Ô±È2022ÄêÍ¬±ÈÏÂ»¬ÁË11%;ÈýÐÇÒÔ19%µÄ·Ý¶îÎ»ÁÐµÚ¶þÎ»£¬ÓëÇ°Ò»Äê·Ý¶î»ù±¾³ÖÆ½£¬³ö»õÁ¿Îª2560Íò²¿£¬¶Ô±ÈÇ°Ò»ÄêÏÂ»¬ÁË11.5%;ÅÅÃûµÚÈýµÄÊÇÁªÏë£¬³ö»õÁ¿Îª930ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ»¬ÁË19.4%£¬ÊÐ³¡·Ý¶îÎª6.9%£¬µÍÓÚ2022ÄêµÄ 7.7%;»ªÎªÅÅÔÚµÚËÄ£¬³ö»õÁ¿Îª830ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤ÁË32.1%£¬³ÉÎªÇ°Îå³§ÉÌÖÐÎ¨Ò»È«ÄêÊµÏÖÔö³¤µÄ£¬ÊÐ³¡·Ý¶îÎª6.1%£¬Ïà±ÈÓÚÖ®Ç°µÄ4.2%ÓÐËùÌáÉý;ÑÇÂíÑ·ÏúÁ¿Îª 770 ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ»¬ÁË42.9%£¬³ÉÎªÇ°ÎåÃûÖÐÏÂ½µ×î´óµÄ³§ÉÌ£¬ÊÐ³¡·Ý¶îÎª5.8%£¬Ô¶µÍÓÚÖ®Ç°µÄ9.1%¡£
¶ø¾Û½¹¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄ2023ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈµÄ»°£¬³ö»õÁ¿Ô¼Îª3778ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ»¬ÁË10.7%£¬¶øÅÅÃûÔòÉÔÓÐ²»Í¬£¬»ªÎª´ÓÁªÏëÊÖÖÐÇÀ×ßÁËµÚÈýÃûµÄÎ»ÖÃ£¬ÆäËüÔò±£³ÖÒ»ÖÂ¡£Æ»¹ûµÚËÄ¼¾¶È³ö»õÁ¿Îª1480ÍòÌ¨£¬ÊÐ³¡·Ý¶îÎª39.2%£¬Í¬±ÈÏÂ»¬ÁË24%£¬ºÜ´óµÄÒ»¸öÔÒò¾ÍÊÇÒ»Ö±Ã»ÓÐÐÂÆ·ÍÆ³ö£¬ÇÒÔÚ2024ÄêQ1½«¸üÐÂÐÂµÄ²úÆ·;Æä´ÎÊÇÈýÐÇ£¬³ö»õÁ¿Îª680ÍòÌ¨£¬Õ¼¾Ý18%µÄÊÐ³¡·Ý¶î¡£»ªÎªÏúÁ¿Îª280ÍòÌ¨£¬¶Ô±ÈÈ¥ÄêÍ¬ÆÚÊÇ»ù±¾ÊµÏÖÁË³É±¶µÄÔö³¤£¬Õ¼¾ÝÁË7.5%µÄ·Ý¶î£¬ÕâÖ÷ÒªµÃÒæÓÚÆä¶à¿îÐÂÆ·µÄ¸üÐÂ;ÁªÏëÏúÁ¿Îª260ÍòÌ¨£¬ÑÇÂíÑ·ÒÔ200ÍòÌ¨Î»ÁÐµÚÎå¡£
Ç°¼¸Äê£¬ÓÉÓÚÒßÇéµÄÔÒò£¬µ¼ÖÂÁË²»ÉÙÑ§ÉúÐèÒª¾Ó¼Ò½øÐÐÑ§Ï°£¬ÕâÈÃÆ½°åµçÄÔµÄ³ö»õÁ¿ÔÚ2020Äê»ñµÃÁË·Ç³£Ã÷ÏÔµÄÉÏÉý£¬Ö®ºóÓ°ÏìÖð²½ÏûÍË£¬³ö»õÁ¿¿ªÊ¼ÏÂ»¬¡£¶ø¶ÔÓÚ2024ÄêµÄÊÐ³¡Çé¿ö£¬·ÖÎöÊ¦»¹ÊÇ³ÖÓÐ±È½ÏÀÖ¹ÛµÄÌ¬¶È£¬»áÔÚ½ñÄêÊµÏÖ·´µ¯£¬¿â´æË®Æ½¸ü¼Ó½¡¿µ£¬Õþ¸®ºÍÉÌÒµ²¿ÊðµÄ¿Õ¼ä½øÒ»²½À©´ó£¬ÁíÍâ¾ÍÊÇ¿ÉÕÛµþÆ½°åµçÄÔ¿É»á³ÉÎª½ñÄêµÄÒ»´óÁÁµã£¬²»¹ýÓÉÓÚ½Ï¸ßµÄÊÛ¼Û£¬³ö»õÁ¿Ó¦¸Ã²»»áÌ«¸ß¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â